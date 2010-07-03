Новый сезон развода караулов стартует в Москве 13 апреля

Новый сезон развода караулов стартует в полдень 13 апреля на Соборной площади Московского Кремля. Об этом сообщили "Интерфаксу" в центре по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
Как уточнили в ведомстве, в этом году в программу выступления роты специального караула решили включить новые элементы: "лабиринт", "ручей" и "часы". Кроме того, программу развода караулов дополнит новый прием с оружием, который состоит из 20 элементов. "Они выполняются без пауз, в быстром темпе всем составом пешего караула одновременно", − пояснили представители ФСО. Отмечается, что нововведения помогут сделать программу "более яркой и динамичной".
В ведомстве рассказали, что, например, в элементе "лабиринт" военные движутся навстречу друг другу по трем контурам-квадратам, а после остановки выполняют вращение карабина. В элементе "ручей" они шагают по двум контурам-прямоугольникам от средних колонн вправо и влево. А элемент "часы" призван напоминать зрителям о работе часового механизма.
Помимо этого, во время развода караулов военнослужащие Кавалерийского почетного эскорта выполнят наиболее зрелищные виды конного построения, включая "конную карусель", "восьмерку", "мельницу", "свечу" и "цепочку". Чтобы увидеть представление, достаточно приобрести билет на посещение Кремля, напомнили в ФСО.
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