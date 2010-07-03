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18:02

Новый вход у Боровицких ворот Кремля откроют к концу года

общество безопасность

18:02

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Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Уже через несколько месяцев туристы смогут попасть в Московский Кремль через новый вход − Боровицкий. Об этом сообщил ТАСС комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников. По его словам, работы по обустройству нового входа завершат в конце 2019-го или в начале 2020 года.

"К сожалению, в сооружении входного комплекса идем с опозданием от графика", − пояснил Хлебников, отметив, что к строительству подходят в большой осторожностью. По словам коменданта Кремля, "рядом стена, косогор − мы боимся нарушить геодезию, чтобы не нанести ущерб Кремлю". "Здесь нельзя совершить ошибки", − подытожил собеседник агентства.

Как уточнил Хлебников, после необходимых исследований специалисты выберут один из трех вариантов проекта входного павильона. Генерал-лейтенант пообещал, что это будет "современный комфортный входной комплекс", который поможет обеспечить безопасность посетителей Кремля.

Для туристов пока открыт только один вход с технической проверкой безопасности. Он располагается у Кутафьи башни. А выйти с территории Кремля можно через Кутафью или Спасскую башни.

13 апреля в Москве стартовал сезон развода пеших и конных караулов Президентского полка. Церемония прошла на Соборной площади Кремля. В этом году в программу выступления включили новые элементы: "лабиринт", "ручей" и "часы".

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общество безопасность

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