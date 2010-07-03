Новый вход у Боровицких ворот Кремля откроют к концу года

Уже через несколько месяцев туристы смогут попасть в Московский Кремль через новый вход − Боровицкий. Об этом сообщил ТАСС комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников. По его словам, работы по обустройству нового входа завершат в конце 2019-го или в начале 2020 года.
"К сожалению, в сооружении входного комплекса идем с опозданием от графика", − пояснил Хлебников, отметив, что к строительству подходят в большой осторожностью. По словам коменданта Кремля, "рядом стена, косогор − мы боимся нарушить геодезию, чтобы не нанести ущерб Кремлю". "Здесь нельзя совершить ошибки", − подытожил собеседник агентства.
Как уточнил Хлебников, после необходимых исследований специалисты выберут один из трех вариантов проекта входного павильона. Генерал-лейтенант пообещал, что это будет "современный комфортный входной комплекс", который поможет обеспечить безопасность посетителей Кремля.
Для туристов пока открыт только один вход с технической проверкой безопасности. Он располагается у Кутафьи башни. А выйти с территории Кремля можно через Кутафью или Спасскую башни.
13 апреля в Москве стартовал сезон развода пеших и конных караулов Президентского полка. Церемония прошла на Соборной площади Кремля. В этом году в программу выступления включили новые элементы: "лабиринт", "ручей" и "часы".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.