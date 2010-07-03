Корпус Московского Кремля планируют отреставрировать

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Корпус с апартаментами их императорских высочеств в Московском Кремле будет отреставрирован. Проект по реставрации одобрила Главгосэкспертиза России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение ремонта и реставрации объекта культурного наследия федерального значения", – уточняется в сообщении.

Помещение располагается в западной части Московского Кремля между Троицкой и Комендантской башнями. Здание состоит из трех- и четырехэтажного корпусов, которые соединены встройкой и надземным переходом. Уточняется, что в настоящее время его площади отведены под помещения Музеев Московского Кремля, гостевую резиденцию и на иные нужды.

Сообщается, что в ближайшее время проведут ремонтно-реставрационные работы с частичной перепланировкой на первом и третьем этажах здания, также работы затронут Главный вход и Ворошиловский подъезд.

Кроме того, работы пройдут в подвале Зимнего сада. Там будут размещены инженерно-технические помещения. Во всех корпусах отремонтируют чердак.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время отреставрируют особняк в стиле модерн на проспекте Мира. На крыше воссоздадут световой фонарь над каминным залом, слуховые окна и кирпичные трубы, оставшиеся от печей.

Внутри здания приведут в порядок сохранившийся паркет, отреставрируют лепной декор, витражи, камин, а также панели в каминном зале. В здании полностью заменят инженерные системы. Реставрация ожидает и ограды вокруг здания.