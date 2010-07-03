В центре Москвы отреставрируют 14 расселенных зданий до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ремонтно-реставрационные работы в 14 расселенных зданиях в центре Москвы начнут до конца года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

По словам Левкина, перед началом работ был проведен осмотр зданий для определения их технического состояния, а также архитектурной и исторической ценности.

"До конца текущего года планируем привести в порядок около 46% от общего числа объектов отселенного ветхого фонда на территории ЦАО", – заключил Сергей Левкин.

Руководитель департамента градостроительной политики отметил, что за последние несколько лет были приведены в порядок 38 зданий отселенного ветхого фонда ЦАО городской (смешанной) собственности. При этом только за прошлый год из них были отреставрированы 10 помещений.

Ранее сообщалось, что в ближайшие время отреставрируют особняк в стиле модерн на проспекте Мира. На крыше воссоздадут световой фонарь над каминным залом, слуховые окна и кирпичные трубы, оставшиеся от печей.

Фасады очистят от старой краски и штукатурки, трещины на стенах заделают. Черную керамическую плитку, появившуюся на стенах в советское время, демонтируют, вместо нее цоколь на главном фасаде облицуют черным "кабанчиком".

Внутри здания приведут в порядок сохранившийся паркет, отреставрируют лепной декор, витражи, камин, а также панели в каминном зале. В здании полностью заменят инженерные системы. Реставрация ожидает и ограды вокруг здания.