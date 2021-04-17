Синоптики рассказали о погоде в столице в субботу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В субботу, 17 апреля, в столице и Московской области ожидается переменная облачность и до 19 градусов тепла. Об этом говорится на портале "Метеоновости".
"Предстоящим днем столичный регион останется на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве составит от 17 до 19 градусов тепла, по области – до плюс 19 градусов", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, ветер подует северо-восточный, его скорость составит 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил, что в регионах ЦФО на следующей неделе ожидаются затяжные дожди и облачная погода. Синоптик пояснил, что в начале следующей недели характер погоды резко поменяется.
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
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