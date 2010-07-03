Эксперты оценили законопроект о праве кассиров в кино требовать паспорт

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

16 апреля депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, который даст право кассирам и контролерам в кинотеатрах проверять у посетителей паспорта. Предполагается, что это поможет контролировать возраст зрителей на фильмах "18+".

Москва 24 пообщалась с представителями киноиндустрии и выяснила отношение экспертов к такому нововведению. Так, например, член Гильдии продюсеров Олег Тетерин полагает, что подобный законопроект только пойдет на пользу несовершеннолетним и их родителям.



Олег Тетерин член Гильдии продюсеров Я поддерживаю. Считаю, что это ограничит детей от просмотра нежелательного контента. Также это повысит сознательность родителей, потому что многие из них потакают своим детям и разрешают им смотреть вот эти вещи.

Тетерин также добавил, что принятие законопроекта, по его мнению, не повлияет на сборы кинотеатров от проката. При этом он подчеркнул, что с проблемой доступа несовершеннолетних к запрещенному контенту надо работать всесторонне.

"Нужен комплекс мер, поскольку вот этот контент они могут найти в интернете свободно", – рассуждает Тетерин.



Олег Тетерин кинопродюсер Благодаря комплексу мер это все будет работать. А так, если просто сделать без комплекса, то это, как всегда, половинчатые решения.

В свою очередь, президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова тоже поддержала нововведение.

"Это абсолютно правильная мера, поскольку до этого сотрудники кинотеатров не имели права требовать предъявления удостоверения личности в случае возникновения сомнений в соответствии возраста зрителя заявленной категории фильма, в результате чего могли возникать конфликтные ситуации", – рассказала она.



Ольга Зинякова президент сети кинотеатров "КАРО" На операционную работу кинотеатров данная мера не повлияет.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который разрешит кассирам и контролерам в кинотеатрах запрашивать паспорта у посетителей.

Предполагается, что такие меры позволят вести контроль аудитории фильмов категории "18+". Ограничения распространят на кино- и видеопродукцию, зрелищные мероприятия, а также на печатные издания в библиотеках. В том случае, если посетитель не достиг 18 лет, ему могут отказать в просмотре фильма.

16 апреля нижняя палата российского парламента приняла закон о суверенном интернете. Документ предусматривает создание инфраструктуры, которая обеспечит работоспособность российских интернет-ресурсов, если отечественные операторы нельзя будет подключить к зарубежным корневым серверам интернета.



Ксения Руденко