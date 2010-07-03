Эксперты оценили законопроект о праве кассиров в кино требовать паспорт

16 апреля депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, который даст право кассирам и контролерам в кинотеатрах проверять у посетителей паспорта. Предполагается, что это поможет контролировать возраст зрителей на фильмах "18+".
Москва 24 пообщалась с представителями киноиндустрии и выяснила отношение экспертов к такому нововведению. Так, например, член Гильдии продюсеров Олег Тетерин полагает, что подобный законопроект только пойдет на пользу несовершеннолетним и их родителям.
Я поддерживаю. Считаю, что это ограничит детей от просмотра нежелательного контента. Также это повысит сознательность родителей, потому что многие из них потакают своим детям и разрешают им смотреть вот эти вещи.
Олег Тетерин
член Гильдии продюсеров
Тетерин также добавил, что принятие законопроекта, по его мнению, не повлияет на сборы кинотеатров от проката. При этом он подчеркнул, что с проблемой доступа несовершеннолетних к запрещенному контенту надо работать всесторонне.
"Нужен комплекс мер, поскольку вот этот контент они могут найти в интернете свободно", – рассуждает Тетерин.
Благодаря комплексу мер это все будет работать. А так, если просто сделать без комплекса, то это, как всегда, половинчатые решения.
Олег Тетерин
кинопродюсер
В свою очередь, президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова тоже поддержала нововведение.
"Это абсолютно правильная мера, поскольку до этого сотрудники кинотеатров не имели права требовать предъявления удостоверения личности в случае возникновения сомнений в соответствии возраста зрителя заявленной категории фильма, в результате чего могли возникать конфликтные ситуации", – рассказала она.
На операционную работу кинотеатров данная мера не повлияет.
Ольга Зинякова
президент сети кинотеатров "КАРО"
Ранее депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который разрешит кассирам и контролерам в кинотеатрах запрашивать паспорта у посетителей.
Предполагается, что такие меры позволят вести контроль аудитории фильмов категории "18+". Ограничения распространят на кино- и видеопродукцию, зрелищные мероприятия, а также на печатные издания в библиотеках. В том случае, если посетитель не достиг 18 лет, ему могут отказать в просмотре фильма.
16 апреля нижняя палата российского парламента приняла закон о суверенном интернете. Документ предусматривает создание инфраструктуры, которая обеспечит работоспособность российских интернет-ресурсов, если отечественные операторы нельзя будет подключить к зарубежным корневым серверам интернета.
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