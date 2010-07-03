Кассирам кинотеатров разрешат проверять паспорт

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Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который разрешит кассирам и контролерам в кинотеатрах запрашивать паспорта у посетителей, сообщает ИА "НСН".

Предполагается, что такие меры позволят вести контроль аудитории фильмов категории "18+". Ограничения распространят на кино- и видеопродукцию, зрелищные мероприятия, а также на печатные издания в библиотеках.

В случае, если посетитель не достиг 18 лет, ему могут отказать в предоставлении услуги.

16 апреля нижняя палата российского парламента приняла закон о суверенном интернете. Документ закрепляет положения об устойчивой и безопасной работе российского сегмента интернета.