В ГД призвали ДОСААФ обучать вождению членов семей участников СВО

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В Госдуме предложили разрешить Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) бесплатно обучать вождению членов семей призванных на военную службу по мобилизации. Об этом сообщает RT.

С инициативой выступили зампред Госдумы Шолбан Кара-оол и председатели думских комитетов Ярослав Нилов и Алексей Диденко. Обращение они направили на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В ГД объяснили, что получают просьбы супругов мобилизованных оказать помощь в подготовке членов семей военнослужащих к сдаче экзаменов по вождению. Такая мера также могла бы затронуть членов семей военных, погибших в ходе специальной военной операции.

"В семьях мобилизованных есть автомобиль, однако супруги не могут им воспользоваться из-за отсутствия у них водительского удостоверения. Считаем, что данная инициатива заслуживает внимания", – указали депутаты.

В обращении авторы инициативы указали, что финансирование проекта могло бы быть осуществлено в рамках выделяемых ДОСААФ России бюджетных ассигнований.

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