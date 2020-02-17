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Общество

15:52

Главным режиссером Росгосцирка станет театральный постановщик Квятковский

общество

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Новым главным режиссером ФПК "Росгосцирк" станет театральный режиссер и постановщик шоу-программ Юрий Квятковский, сообщает пресс-служба ФПК "Росгосцирк".

Замгендиректора по творчеству и зарубежному сотрудничеству назначена кино- и телепродюсер Елизавета Гамбург. Новым руководителем художественно-производственного департамента будет цирковой артист и режиссер Тимур Кайбжанов.

"Мы обещаем, что цирк сохранит свою яркую жизнеутверждающую позицию. Но при этом приобретет и новый импульс в развитии", – цитирует пресс-служба гендиректора Росгосцирка Владимира Шемякина.

По словам Гамбург, в планах глобальная перезагрузка творческих процессов, серьезной инвентаризации и ревизии креативных ресурсов Росгосцирка, которые новая команда проведет в ближайшие месяцы.

По ее словам, сейчас имеет место быть "кризис цирковой индустрии", а "некоторые жанры и вовсе потеряны". Она пообещала проанализировать имеющиеся номера и программы, после чего создать подробный план дальнейшего творческого развития Росгосцирка.

Ранее сообщалось, что в Москве и Санкт-Петербурге построят два инновационных цирка. Они смогут трансформироваться в концертный зал.

Также сообщалось о планах Росгосцирка создать на базе Измайловского центра циркового искусства творческий кластер, который станет "домом циркового искусства".

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