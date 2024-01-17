17 января, 16:24Общество
Москва онлайн покажет крещенские купания на Останкинском пруду
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
18 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за тем, как на Останкинском пруду проходят крещенские купания.
Они пройдут 18 и 19 января. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили 49 прорубей, а также 10 купелей на территориях столичных храмов и рядом с ними.
Смотрите прямую трансляцию 18 января в 20:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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