Москва онлайн покажет крещенские купания на Останкинском пруду

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

18 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за тем, как на Останкинском пруду проходят крещенские купания.

Они пройдут 18 и 19 января. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили 49 прорубей, а также 10 купелей на территориях столичных храмов и рядом с ними.

Смотрите прямую трансляцию 18 января в 20:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.