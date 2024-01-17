Попова заявила, что привитые от гриппа россияне заражаются им почти в 150 раз реже

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Привитые от гриппа граждане болеют этим недугом почти в 150 раз реже, чем те, кто отказался ставить вакцину. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 24".

"Те единичные случаи, которые мы видим, они протекают достаточно нетяжело, и заболеваемость среди привитых почти в 150 раз меньше, чем среди непривитых", – поделилась она.

Вместе с тем Попова добавила, что вакцинные штаммы полностью совпадают с теми, которые циркулируют сейчас.

Днем ранее стало известно, что в стране зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 78% за прошлую неделю. По данным Роспотребнадзора, на второй неделе 2024 года заражаемость увеличилась до 939 случаев. 25% пациентов заболели в Москве, области и в Санкт-Петербурге, остальные 75% случаев выявили в других регионах России.

Также сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в РФ с 8 по 14 января выросла на 12,6%. Рост был отмечен в 62 субъектах, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране.

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