Москва онлайн покажет крещенские купания в парке "Сокольники"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ночь с 18 на 19 января на Нижнем Майском пруду в парке "Сокольники" пройдут традиционные крещенские купания. На месте будут дежурить полицейские, спасатели и бригады скорой помощи. Для горожан будут оборудованы теплые раздевалки и соблюдены все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Зрители Москвы онлайн смогут наблюдать за происходящим в прямом эфире.

Смотрите прямую трансляцию 18 января в 21:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.