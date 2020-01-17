Раритетную золотую монету 1936 года короля Эдуарда VIII продали в Лондоне

Фото: collection.royalmintmuseum.org.uk

Редкую монету английского Королевского монетного двора номиналом 1 фунт 1936 года выпуска продали в Лондоне за рекордную сумму 1 миллион фунтов стерлингов. Об этом сообщает ТАСС.

Диаметр уникального денежного знака составляет 22 миллиметра, вес – чуть меньше 8 граммов. На поверхность монеты нанесен профиль британского короля Эдуарда VIII, который правил с 20 января по 11 декабря 1936 года. Отречение от власти он подписал ради женитьбы на американке Уоллис Симпсон. Впоследствии Эдуард просил Королевский монетный двор отдать ему все отчеканенные монеты, но запрос был отклонен новым правителем Георгом VI.

Новым обладателем раритетного денежного знака стал коллекционер, который пожелал остаться неизвестным. Мужчина пояснил, что, несмотря на высокую стоимость предмета, он решился на покупку, потому что такой шанс выпадает раз в жизни.

В начале декабря минувшего года житель Санкт-Петербурга выставил на продажу двухрублевую монету по цене в 1 миллиард рублей. Мужчина мотивировал это производственным браком на денежном знаке. Тем не менее эксперты оценили этот изъян как незначительный.

