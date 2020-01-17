Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире

Видео: Youtube/Вечер с Владимиром Соловьевым

Владимир Соловьев в эфире своей программы на канале "Россия 1" накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля, приглашенного на передачу в качестве эксперта, сообщает РИА Новости.

Предметом спора журналиста с приглашенным экспертом стала история. Так, Соловьев был возмущен несогласием Амнуэля с тем, что Польша должна принести свои извинения за убитых в плену советских граждан во время советско-польской войны.

Соловьев напомнил оппоненту, что Россия в свое время признала факт расстрела более 4 тысяч польских солдат в Катынском лесу в 1940 году и извинилась за содеянное.

"Россия извинилась за Катынь, а вы (Польша) извинились за красноармейцев? Хочу напомнить, как себя вела Польша по отношению к Советскому Союзу в течение тридцатых годов. Сколько было ликвидировано дипломатов на территории Польши?" – спросил Соловьев.

Но Амнуэль уточнил, что сотрудников дипломатической миссии убили поляки, чьи семьи "убивались в СССР", пытаясь тем самым оправдать убийства советских дипломатов. Однако этот аргумент разозлил телеведущего.



"Правильно ли я понимаю, что вы, исходя из этого, оправдываете тех, кто убивал в Катыни, потому что их семьи замучили вы в Польше в 20-е годы? Сколько времени прошло между трагедией Катыни и трагедией погибших сотен тысяч красноармейцев в польских лагерях? Что такое 20 лет для этого поколения? Притом что Польша планировала вместе с Гитлером удар на Россию? Польша позиционировала себя как главный геополитический враг Советской России?" – воскликнул Соловьев.

Эксперт пояснил, что Польша в то время выступала как "враг коммунистического террористического режима", на что последовало еще одно эмоциональное возражение журналиста: "А какой режим был (маршала Юзефа) Пилсудского, если не террористический? Это не была нацистская диктатура? Нет? А как-то мир считает по-другому, и поэтому Гитлер оплакивал своего друга".



Напомним, что в декабре 2019 года в МИД Польши пригласили посла России Сергея Андреева после того, как президент Владимир Путин резко высказался о политике Варшавы в 1930-е годы. Так, он назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии Юзефа Липского, который поддерживал поддержавшего Адольфа Гитлера.

Резонансно высказался на эту тему и посол США в Польше Джорджетт Мосбахер, обвинив Иосифа Сталина в начале Второй мировой войны. В ответ на это спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин порекомендовал США проверять у своих дипломатов уровень знания истории. Кроме того, он также призвал Варшаву принести свои извинения за искажение истории.