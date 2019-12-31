Володин прокомментировал заявление американского посла в Польше

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Посол США в Польше оскорбляет не только россиян, но и граждан бывших республик СССР. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает портал "Дни.ру".

Таким образом он прокомментировал заявление американского дипломата, который назвал Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.

"Незнание истории или умышленное ее искажение недопустимо, когда официальные представители страны, входящей в антигитлеровскую коалицию, в преддверии 75-летия Победы делают такие заявления", – отметил депутат.

Он добавил, что ни Черчилль, ни Рузвельт не считали Сталина тираном и обсуждали с ним послевоенное устройство мира. Однако в настоящее время многие пытаются переписать и извратить историю.

"Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США, прежде чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать", – заключил Володин.

Ранее российские политики осудили позицию Варшавы, которая не принимает на себя ответственность за события Второй мировой войны. Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала попытку переписать историю, которую предпринимает Польша в угоду устоявшейся политической реальности.

