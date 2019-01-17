В АМПП опровергли информацию об эвакуации машины с ребенком на юге Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) опровергли информацию о погрузке на эвакуатор машины с ребенком внутри, сообщает Агентство "Москва".

Ребенка действительно обнаружили в неправильно припаркованном авто, но погрузки на эвакуатор не было, уточнили в учреждении.

Ранее сообщалось, что на юге столицы эвакуатор загрузил машину, в которой находится ребенок. Инцидент произошел на улице Симоновский Вал, владение 18.

Сейчас к автомобилю направляются полиция и скорая помощь. Устанавливается местонахождение родителей ребенка.