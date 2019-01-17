Учителям могут поручить создавать имидж России за границей

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Российских учителей предлагают привлечь к формированию положительного имиджа России за рубежом. С соответствующей инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

"Каждый российский педагог с международной специализацией должен осознавать цели и задачи, поставленные перед ним страной, а так же свою степень ответственности и значение своей преподавательской деятельности. В связи с этим предлагается создать новый профстандарт в области общего образования при подготовке педагогических кадров данной категории", – сказал он в беседе с RT, отметив, что значительная роль в создании положительного образа страны должна отводиться учителям-международникам.

Чернышов отметил, что педагоги могут выступать в роли инструмента "мягкой силы" по распространению положительной информации о России и созданию благоприятного информационного климат вокруг различных международных конфликтов.

Между тем, по данным АТОР, иностранный турпоток в Россию в 2018 году вырос на 20%. Как отметили в организации, огромную роль сыграл прошедший чемпионат мира по футболу, который изменил имидж Москвы за границей.

О том, что чемпионат мира по футболу изменил Россию и ее столицу в глазах иностранцев, говорил и Сергей Собянин. Мэр назвал это победой, учитывая "тяжелый" информационный фон, который складывается вокруг России. Он также выразил надежду, что положительные впечатления гостей турнира повлияют на рост туристического потока.