Учителям могут поручить создавать имидж России за границей

Российских учителей предлагают привлечь к формированию положительного имиджа России за рубежом. С соответствующей инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
"Каждый российский педагог с международной специализацией должен осознавать цели и задачи, поставленные перед ним страной, а так же свою степень ответственности и значение своей преподавательской деятельности. В связи с этим предлагается создать новый профстандарт в области общего образования при подготовке педагогических кадров данной категории", – сказал он в беседе с RT, отметив, что значительная роль в создании положительного образа страны должна отводиться учителям-международникам.
Чернышов отметил, что педагоги могут выступать в роли инструмента "мягкой силы" по распространению положительной информации о России и созданию благоприятного информационного климат вокруг различных международных конфликтов.
Между тем, по данным АТОР, иностранный турпоток в Россию в 2018 году вырос на 20%. Как отметили в организации, огромную роль сыграл прошедший чемпионат мира по футболу, который изменил имидж Москвы за границей.
О том, что чемпионат мира по футболу изменил Россию и ее столицу в глазах иностранцев, говорил и Сергей Собянин. Мэр назвал это победой, учитывая "тяжелый" информационный фон, который складывается вокруг России. Он также выразил надежду, что положительные впечатления гостей турнира повлияют на рост туристического потока.
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