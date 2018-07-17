ЧМ-2018 изменил имидж Москвы и России – Собянин

17 июля, 16:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Чемпионат мира по футболу изменил Россию и ее столицу в глазах иностранцев, заявил Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, это очень важно. Мэр считает это победой, учитывая "тяжелый" информационный фон, который складывается вокруг России. Он надеется, что положительные впечатления гостей турнира повлияют на рост туристического потока в ближайшее время.
Собянин рассказал, что многие приехали в Москву с напряжением и страхом. "Но, когда они увидели красивую Москву, улыбающихся москвичей, московское гостеприимство, комфортный транспорт, первоклассные стадионы, они начали звонить своим друзьям и родственникам с призывами приезжать в Москву, пока чемпионат не кончился", – считает мэр.
Собянин поблагодарил всех, кто с организацией мероприятий в рамках мундиаля в столице. Мэр высоко отметил работу столичных полицейских, транспортных служб, строителей и волонтеров. Он также выразил благодарность жителям, благодаря которым в городе воцарилась доброжелательная атмосфера.
Чемпионат мира по футболу проходил в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля. В столице матчи смотрели на стадионах "Лужники" и "Спартак". Победителем турнира стала сборная Франции, которая обыграла в финале команду Хорватии со счетом 4:2.
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