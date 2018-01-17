Оформить документы при переезде и покупке жилья можно во всех центрах госуслуг

17 января, 16:23
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Во всех столичных центрах госуслуг теперь можно оформить документы одним пакетом при переезде и приобретении жилья, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Необходимые документы можно оформить за одно посещение, после чего прийти за готовым результатом. При приобретении жилья посетитель может за один визит получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), информацию о зарегистрированных правах до 1998 года, документы из Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) и другие услуги.
В случае смены места жительства работники центров госуслуг проконсультируют, как зарегистрироваться по новому адресу или получить паспорт после регистрации. За один визит посетитель может произвести перерасчет коммунальных платежей, заказать услугу по внесению изменений в документы воинского учета, получить резидентное разрешение на парковку, оформить льготы и субсидии на оплату жилья.
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