В Москве открылся первый флагманский центр госуслуг "Мои документы"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин открыл первый в Москве и России флагманский центр государственных услуг "Мои документы". Находится он в ТРЦ "Афимолл Сити" на Пресненской набережной.

Специальный гость мероприятия – телеведущий Андрей Малахов, у которого в конце 2017 года родился сын Александр. Сотрудники центра зарегистрировали телеведущего на портале госуслуг и выдали ему стандартный пакет документов на новорожденного ребенка.

Располагается флагманский центр "Мои документы" на 1 этаже. Раньше это помещение занимал центр госуслуг Пресненского района, который переехал в дом 13 на Большой Декабрьской улице. А площадь помещения центра в "Афимолл Сити" увеличили до 2,3 тысячи квадратных метров. Число окон приема в МФЦ – 51, сотрудников – 74. Флагманский центр работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

По словам мэра Москвы, открытие первого флагманского офиса "Мои документа" станет новым этапом предоставления госуслуг в столице. Флагманские центры будут размещать в крупных торговых и офисных центрах, около станций метро. Они будут открыты до 22:00.

Собянин отметил еще одно преимущество флагмана – больше услуг и сервисов по сравнению со стандартным районным центром. В частности, впервые в России в МФЦ начинают регистрировать транспортные средства. Как подчеркнул мэр Москвы, это очень востребованная услуга: каждый год горожане покупают и продают более миллиона машин. Он также добавил, что в первом флагманском МФЦ будет сформирован новый стандарт комфорта регистрации машин, который распространят на остальные флагманские центры "Мои Документы".

Флагманский центр предоставляет более 170 государственных услуг. В новом МФЦ появились новые элементы: круглая стойка ресепшн на четырех сотрудников, напольные инфоматы с объявлениями, бланками, образцами, информацией об услугах, 2 уровня высоты в зоне электронных услуг (5 сидячих и 5 стоячих мест). Кроме того, там есть мягкие кресла в зоне ожидания и специальные кресла для заполнения документов с возможностью заряжать мобильные устройства, диваны и мягкие пуфы в уголке обмена книгами. Для совещаний, лекций и встреч с жителями оборудован конференц-зал. В центре также располагаются большой детский уголок с аниматором и интерактивными играми на терминалах и современные планшеты, используемые в качестве пультов оценки качества обслуживания.

Помимо стандартных услуг во флагмане можно зарегистрировать транспортное средство, получить паспорт болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года, доступны услуги для малого бизнеса и многое другое. В окнах приема заявителей есть возможность безналичной оплаты госпошлины и других платежей, связанных с предоставлением госуслуг. Жители могут оплатить госпошлину прямо во время получения самой услуги при помощи терминалов Сбербанка. В режиме реального времени можно получить данные об имеющейся задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам и сформировать квитанцию для оплаты этой задолженности.

Во флагманском офисе находятся дополнительные сервисы: "Мой банк" (отделение банка), "Мое искусство" (билетная касса), "Мои путешествия" (экскурсии и туры), "Мое фото" (фотоателье), "Мое здоровье" (медицинские услуги), "Мой нотариус", стойка "Яндекс.Такси".