Продюсер Дзюник: людям надоели новогодние шоу из-за несменяемости участников

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Россияне не хотят смотреть новогодние шоу, поскольку их участники не меняются из года в год. Об этом заявил продюсер Леонид Дзюник, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Вот недавно посмотрел отрывок из "Песни года – 97", там же были артисты, были голоса, были песни. А сейчас кто? Опять (Сергей. – Прим. ред.) Лазарев? Коля Басков? Инстасамка? Уже противно называть эти имена", – сказал собеседник издания.

По его словам, в новогодних шоу нет ничего нового, в том числе новых песен. Поэтому продюсер предложил приглашать молодых артистов, которые могли бы, к примеру, перепевать старые хиты.

"Это будет слушаться по-другому, это будет интересно", – пояснил Дзюник.

Ранее стало известно, что каждый десятый житель России планирует смотреть в новогоднюю ночь развлекательное шоу. Каждый третий включит телевизор фоном, а 47% вовсе от него откажутся в праздник.

Опрошенные граждане чаще всего называли Шамана, Григория Лепса, Полину Гагарину и Филиппа Киркорова в качестве аристов, которых они хотят увидеть на экране в новогоднюю ночь. Среди молодых исполнителей упомянули Нилетто, Люси Чеботину и Анну Асти.