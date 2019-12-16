Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:22

Роскачество нашло пестициды в двух марках чая

общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Роскачества выявили вредные вещества в чае двух марок по результатам ведомственной проверки, говорится на сайте ведомства.

Эксперты нашли в сухих продуктах пестициды. Опасные вещества обнаружили в чаях Richman из Шри-Ланки ("чай черный органический цейлонский байховый среднелистовой") и российской марке "Мацеста" ("чай черный классический "премиум").

Как показала экспертиза, в чае со Шри-Ланки содержался гексахлорбензол – вещество, запрещенное во всем мире особой Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях. Чай "Мацеста" в свою очередь был с ацетамипридом, тиаклопридом, тиаметоксамом и клотианидином, говорится в сообщении ведомства.

В исследовании специалисты Роскачества проверили сразу несколько категорий продуктов, причем как из России, так и из-за границы. Исследование организовали в рамках подготовки к вступлению в силу закона об органической продукции. Действительным он станет с 1 января 2020 года.

Ранее специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору чая. Наилучшим напитком, по мнению экспертов, можно считать чай из листьев растения camellia sinensis. Кроме того, необходимо проверять упаковку перед покупкой.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика