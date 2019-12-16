Роскачество нашло пестициды в двух марках чая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Роскачества выявили вредные вещества в чае двух марок по результатам ведомственной проверки, говорится на сайте ведомства.

Эксперты нашли в сухих продуктах пестициды. Опасные вещества обнаружили в чаях Richman из Шри-Ланки ("чай черный органический цейлонский байховый среднелистовой") и российской марке "Мацеста" ("чай черный классический "премиум").

Как показала экспертиза, в чае со Шри-Ланки содержался гексахлорбензол – вещество, запрещенное во всем мире особой Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях. Чай "Мацеста" в свою очередь был с ацетамипридом, тиаклопридом, тиаметоксамом и клотианидином, говорится в сообщении ведомства.

В исследовании специалисты Роскачества проверили сразу несколько категорий продуктов, причем как из России, так и из-за границы. Исследование организовали в рамках подготовки к вступлению в силу закона об органической продукции. Действительным он станет с 1 января 2020 года.

Ранее специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору чая. Наилучшим напитком, по мнению экспертов, можно считать чай из листьев растения camellia sinensis. Кроме того, необходимо проверять упаковку перед покупкой.

