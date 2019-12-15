Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

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Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору чая. Отмечается, что чай является продуктом, изготовленным из листьев растения camellia sinensis, и не должен содержать других компонентов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В зависимости от степени ферментации чайных листьев принято выделять шесть основных видов чая: черный, зеленый, пуэр, белый, улун и желтый", – говорится в сообщении.

Так, в ведомстве рекомендовали обращать внимание на упаковку чая. Она должна быть целой, не деформированной и изготовленной из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

Отмечается, что сухие чайные листья качественного продукта должны быть почти одинакового оттенка, размера, плотности и скрученности. Поломанных листьев, стеблей, посторонних включений и чайной крошки быть не должно.

Напиток должен получиться прозрачным, темным, иметь нежный аромат и терпкий вкус.

Ранее россиянам дали советы по выбору качественных рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов должна быть понятной, легкочитаемой и достоверной. При этом закрытый продукт лучше всего хранить в сухом прохладном месте при температуре от 0 до 15-20 градусов. Относительная влажность воздуха не должна превышать 75%.

