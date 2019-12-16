Ученые назвали помогающие справиться со стрессом продукты

Фото: depositphotos/bhofack2

При перенапряжении может излишне вырабатываться гормон кортизол, способствующий повышению артериального давления и изменению реакций иммунитета. Уровень этого гормона можно контролировать с помощью пищи, рассказал основатель образовательного сервиса о пищевых добавках Herbal Pharmacist Дэвид Форман. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Он отметил, что причиной диабета второго типа и ожирения может стать именно стресс. Форман назвал продукты, которые лучше всего способны справиться со стрессом. В рационе обязательно должен присутствовать темный шоколад, авокадо, скумбрия, селедка, тунец и семга.

Ранее американские исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что плохой сон делает человека более уязвимым к стрессу и повышает тревожность. Ученые наблюдали за психическим состоянием двух групп, одна из которых провела без сна целую ночь, а другая выспалась.

Результаты показали, что у людей из первой группы префронтальная кора, которая отвечает за проявление тревоги, работала со сбоями. Плохой сон на 30% повышает уровень стресса, заключают исследователи.

