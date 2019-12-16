Новый плацкарт-трансформер со шкафами показали в Москве

Фото: пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"

В Москве представили макет нового плацкарта-трансформера со шкафами. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу "Федеральной пассажирской компании".

Отмечается, что, помимо шкафов, оснастили раздвижными перегородками и индивидуальными столиками. Ознакомиться с новинкой можно на транспортной выставке в зале ожидания Казанского вокзала.

Примечательно, что на макет нового плацкартного вагона можно не только посмотреть, а также опробовать его в деле – посидеть внутри, откинуть столики, осмотреть шкафы.

По сообщению разработчика концепции "Трансмашхолдинг", макет открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 17:00. Выставка продлится до середины января будущего года.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться новые вагоны-рестораны. Обновленная концепция питания коснется поездов дальнего следования. Кроме того, будут заменены и сами вагоны.