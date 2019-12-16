Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:03

Новый плацкарт-трансформер со шкафами показали в Москве

общество транспорт

Фото: пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"

В Москве представили макет нового плацкарта-трансформера со шкафами. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу "Федеральной пассажирской компании".

Отмечается, что, помимо шкафов, оснастили раздвижными перегородками и индивидуальными столиками. Ознакомиться с новинкой можно на транспортной выставке в зале ожидания Казанского вокзала.

Примечательно, что на макет нового плацкартного вагона можно не только посмотреть, а также опробовать его в деле – посидеть внутри, откинуть столики, осмотреть шкафы.

По сообщению разработчика концепции "Трансмашхолдинг", макет открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 17:00. Выставка продлится до середины января будущего года.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться новые вагоны-рестораны. Обновленная концепция питания коснется поездов дальнего следования. Кроме того, будут заменены и сами вагоны.

ФПК представила плацкартные вагоны нового поколения

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика