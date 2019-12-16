Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне тратят на продукты 30,2% своего бюджета, сообщает РИА Новости. В то же время, это не самый высокий показатель в мире. К примеру, на Украине на еду приходится половина расходов граждан.

Расходы на питание приведены для среднестатистической семьи по итогам 2018 года. Всего в исследовании участвовало 40 европейских государств. Оказалось, что меньше всего на еду уходит у жителей Люксембурга, больше всего – у жителей Украины. Россия оказалась на 31-м месте в рейтинге.

Жители Нидерландов и Великобритании тратят на еду по 10,6%, Ирландии – 11,5%, Финляндии – 11,7%. На последних местах рейтинга Казахстан, жители которого отдают за еду 47,6% своего бюджета, Молдавия – 43,8%, Северная Македония – 37,8%, Болгария – 36,5%, Белоруссия – 36,3%, Сербия – 34,3%, Румыния – 33,3% и Литва – 31,5%.

Что касается алкогольных напитков и табачных изделий, то самую низкую долю расходов на них имеют Люксембург, Португалия, Кипр и Молдавия. Жители этих стран тратят не более 1,6% от своих потребительских расходов. А вот наиболее высокая доля расходов на "вредные привычки" в Румынии – 8,2%, Болгарии – 5% и Сербии – 4,9%.

Россия по этому показателю занимает 25-е место. На спиртное и табак россияне тратят 3% своего бюджета. Примерно такой же показатель в Белоруссии, Хорватии, Чехии и Нидерландах и Словакии.

Эксперты компаний Сбербанк, Delivery Club и "Платформы-ОФД" пришли к выводу, что жители России стали чаще употреблять фастфуд. Исследование показало, что с января по октябрь 2019 года совокупный объем затрат на "быструю еду" вырос на 4%. При этом данные также свидетельствуют об увеличении размера среднего чека в кафе быстрого обслуживания на 2% и достижении показателя 240 рублей.

Наибольшие разовые траты позволили себе жители Пензенской, Тамбовской и Ульяновской областей, Москвы и Приморского края.