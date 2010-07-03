Россияне стали больше употреблять фастфуд

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Жители России стали чаще употреблять фастфуд. К такому выводу пришли эксперты компаний Сбербанк, Delivery Club и "Платформы-ОФД", сообщает издание "Газета.ру".

Исследование показало, что с января по октябрь 2019 года совокупный объем затрат на "быструю еду" вырос на 4 процента. При этом данные также свидетельствуют об увеличении размера среднего чека в кафе быстрого обслуживания на 2 процента и достижении показателя 240 рублей.

Специалисты также проанализировали показатели по специализированным кафе, заказы в которые поступают из приложения Delivery Club. Например, средний чек заказов из бургерных за 10 месяцев 2019 года вырос на 7 процентов в годовом выражении. Пиццерии и кафе также нарастили обороты – на 5,6 и 2,3 процента соответственно.

Наибольшие разовые траты позволили себе жители Пензенской, Тамбовской и Ульяновской областей, Москвы и Приморского края.

Согласно исследованиям компании NPD Group, пекарни в России стали популярнее фастфуда. Специалисты связывают подобную тенденцию с тем, что пекарни существенно переработали формат и зачастую уже предлагают не только выпечку, но и полноценную еду.

