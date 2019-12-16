Дед Мороз и Снегурочка придут к пациентам столичных больниц

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столичных больницах пройдет "Добрая елка Мэра Москвы". Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

Праздничные мероприятия запланированы на период с 16 по 27 декабря. Для детей проведут игры, мастер-классы, а также покажут новогодние представления. Помимо этого детишек посетят Дед Мороз и Снегурочка. Каждый юный участник праздника получит новогодние сюрпризы.

Принять участие в празднованиях смогут свыше 6 тысяч маленьких пациентов больниц и клиник Москвы. Известно, что первыми получат подарки ребята из детской инфекционной больницы № 6.

Кроме того, елки пройдут в Центре психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой, в Центре детской психоневрологии, в детской больнице святого Владимира и ее филиале, в детской больнице имени З. А. Башляевой, в детской больнице № 9 имени Г. Н. Сперанского, в Центре специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого, в Институте неотложной детской хирургии и травматологии, в Московском многопрофильном центре паллиативной помощи, в Морозовской детской больнице и в детской больнице имени Н. Ф. Филатова.

Помещения больниц подготовят к празднику. В вестибюлях нарядят новогодние елки и организуют красочные фотозоны для детей.

Ранее в Московском планетарии открылась выставка раритетных новогодних игрушек. Она продлится до конца января следующего года.