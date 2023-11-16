РЖД может смягчить требования для работы женщин, пожилых и подростков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В РЖД планируют смягчить требования по допуску к работе женщин, подростков и пожилых людей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора компании Дмитрия Шаханова.

"Совместно с Росжелдором (Федеральным агентством железнодорожного транспорта. – Прим. ред.) рассматриваем в том числе вопрос смягчения требований <...>, с машинистами женщинами вопрос решен", – отметил он.

Такую инициативу холдинг рассматривает как дополнительный источник сотрудников.

Шаханов уточнил, что к компании также обратилась ветеранская организация РЖД с предложением пересмотреть требования по возрасту. По его словам, для этого необходимо проработать вопросы по медицине, рассмотреть возможность введения гибкого графика и режима или индивидуального договора.

"Мы над этим работаем. Это тоже предусматриваем как дополнительный источник привлечения персонала", – указал он.

Заместитель гендиректора напомнил о системе МВД, где были пересмотрены требования по возрасту в сторону увеличения, что дало возможность привлечь новых сотрудников.

В РЖД также делают ставку на конкурентоспособный уровень зарплат, медицинское обслуживание и социальную поддержку, заключил Шаханов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столичном метро работают больше 24 тысяч женщин, что превышает треть всего коллектива метрополитена. По его словам, москвички часто работают дежурными по станциям, а иногда представляют и редкие профессии, например регулировщика радиоэлектронной аппаратуры или дефектоскописта.

Кроме того, с 2021 года в столичном метро появились женщины-машинисты.

Женщина-машинист вышла на работу на Некрасовской линии метро