16 ноября, 11:33Общество
Опухоль мозга размером с теннисный мяч удалили в Люберецкой больнице
Фото: mz.mosreg.ru
Опухоль мозга размером с теннисный мяч удалили в Люберецкой больнице. Об этом сообщает телеканал "360".
Отмечается, что 45-летний мужчина обратился в учреждение с жалобами на снижение внимания и памяти. Результаты МРТ показали опухоль головного мозга.
Она располагалась от правой височной доли в глубину мозга, сдавливая желудочек и смещая срединные структуры. Медики подчеркнули, что подобное представляло прямую угрозу жизни мужчины.
Главный врач больницы Дмитрий Семенцев объяснил, что операция потребовала ювелирной работы из-за сложной локализации новообразования и его близости к важным мозговым центрам. У пациента могли быть серьезные осложнения.
В сообщении уточнили, что хирурги провели трепанацию черепа, затем, используя микроскоп, навигацию, специальные микроинструменты, в течение шести часов удаляли опухоль.
Мужчина пришел в сознание через два часа после вмешательства, но его оставили под наблюдением в реанимации. На следующий день его перевели в отделение, он начал двигаться, есть, самостоятельно обслуживать себя. Его выписали через неделю без неврологических нарушений.
Добавляется, что опухоль оказалась злокачественной, поэтому мужчине нужно будет пройти курс лучевой терапии в Центре амбулаторной онкопомощи Люберецкой больницы.
Ранее специалисты Можайской центральной районной больницы удалили женщине кистому яичника размером с арбуз. Опухоль достигала размеров 20 на 16 сантиметров в диаметре.
До этого специалисты Коломенской больницы достали из желудка мужчины зубную щетку и пластиковую дверную ручку. Медики решили, что пациенту следует пройти психиатрическое лечение.
"Специальный репортаж": опухоль мозга
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