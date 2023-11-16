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Опухоль мозга размером с теннисный мяч удалили в Люберецкой больнице. Об этом сообщает телеканал "360".

Отмечается, что 45-летний мужчина обратился в учреждение с жалобами на снижение внимания и памяти. Результаты МРТ показали опухоль головного мозга.

Она располагалась от правой височной доли в глубину мозга, сдавливая желудочек и смещая срединные структуры. Медики подчеркнули, что подобное представляло прямую угрозу жизни мужчины.

Главный врач больницы Дмитрий Семенцев объяснил, что операция потребовала ювелирной работы из-за сложной локализации новообразования и его близости к важным мозговым центрам. У пациента могли быть серьезные осложнения.

В сообщении уточнили, что хирурги провели трепанацию черепа, затем, используя микроскоп, навигацию, специальные микроинструменты, в течение шести часов удаляли опухоль.

Мужчина пришел в сознание через два часа после вмешательства, но его оставили под наблюдением в реанимации. На следующий день его перевели в отделение, он начал двигаться, есть, самостоятельно обслуживать себя. Его выписали через неделю без неврологических нарушений.

Добавляется, что опухоль оказалась злокачественной, поэтому мужчине нужно будет пройти курс лучевой терапии в Центре амбулаторной онкопомощи Люберецкой больницы.

Ранее специалисты Можайской центральной районной больницы удалили женщине кистому яичника размером с арбуз. Опухоль достигала размеров 20 на 16 сантиметров в диаметре.

До этого специалисты Коломенской больницы достали из желудка мужчины зубную щетку и пластиковую дверную ручку. Медики решили, что пациенту следует пройти психиатрическое лечение.

"Специальный репортаж": опухоль мозга