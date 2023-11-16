Врач объяснил, чем опасен избыток кальция в организме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Избыток кальция может непредсказуемо откладываться в разных органах, заболевание называют кальцинозом. Об этом врач-терапевт Георгий Сапего заявил в интервью радио Sputnik.

По его словам, кальций является одним из наиболее важных элементов для человека, он входит в состав костной ткани, влияет на обмен веществ, свертываемость крови и состояние иммунной системы. Однако для здоровья плох как его дефицит, так и избыток.

Отмечается, что организм умеет получать кальций из пищи, "упаковывать" в кости и выводить с мочой. Содержание кальция в крови и разных органах зависит от баланса этих процессов. Сапего заметил, что в 90% случаев уровень элемента в крови повышается из-за неправильной работы паращитовидных желез или из-за злокачественных новообразований.

Между тем самостоятельно спровоцировать переизбыток минерала можно, злоупотребляя витаминами D и С. Врач подчеркнул, что не нужно принимать препараты кальция без назначения.

При повышении в крови уровня кальция люди становятся вялыми, сердце работает с перебоями, потому что элемент участвует в работе мышц и нервных клеток, говорится в тексте. Когда кальций повышается из-за того, что витамин D или гормоны "вытянули" его из костей, могут появиться боли в костях.

Если почки пытаются вывести лишний кальций, то будет частое мочеиспускание. В них могут образоваться камни, если они будут долго выводить большое количество кальция, уточнил эксперт.

Однако кальциноз в большинстве случаев проходит бессимптомно и выявляется только при обследовании. Поставить диагноз могут уролог, эндокринолог, кардиолог, ортопед, нефролог, онколог. У каждого из этих специалистов могут быть свои варианты лечения, заключил Сапего.

Ранее врач-эндокринолог Юлия Сидоркина сообщила, что ранняя седина может говорить о недостатке кальция в организме. Помимо этого, она может указывать на наличие заболевания из-за гормональных проблем, проблем с пищеварительной системой, аутоиммунных нарушений и другое.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что морской окунь содержит кальций и фосфор, которые помогают поддерживать здоровье костей и всего организма в целом. По ее мнению, продукт будет также полезен для щитовидной железы и профилактики атеросклероза у пожилых людей.

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