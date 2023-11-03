Врач назвала заболевания, признаком которых может быть ранняя седина

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Седина может стать симптомом заболевания даже в самом молодом возрасте. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-эндокринолога Юлию Сидоркину.

"Седые волосы являются признаком естественных возрастных изменений, так как со временем в организме вырабатывается все меньше меланина. Как правило, появление первой седины приходится на 25–30 лет", – рассказала она.

Однако специалист предупредила, что ранняя седина может говорить о наличии заболевания из-за гормональных проблем (нарушение функции щитовидной железы, гипофиза), проблем с пищеварительной системой, аутоиммунных нарушений, недостатка витаминов и микроэлементов (цинка, меди, железа, кальция, витаминов группы В и D), а также на фоне беременности и лактации, стрессов и приема лекарств, влияющих на впитывание полезных веществ.

Кроме того, по словам эксперта, ранняя седина может быть вызвана и неблагоприятной экологической обстановкой. Так, долгое пребывание под электромагнитными волнами или ультрафиолетом может сказаться на появлении седых волос. При этом работа на вредных предприятиях или в непростых климатических условиях тоже относится к фактору риска. Также повлиять на появление ранней седины может курение, употребление алкоголя и нарушение режима сна.

"Негативно сказывается и недостаток белка, который возникает при соблюдении жестких диет, когда человек стремится экстремально быстро сбросить вес, или при нетрадиционных подходах к рациону, например при веганстве", – подчеркнула Сидоркина.

Более того, генетика становится чуть ли не одним из самых важных факторов в развитии седины, заявила эндокринолог. Как она утверждает, если у родителей до 25–30 лет была седина, то есть большая вероятность, что и у детей она появится в таком же возрасте.

Ранее британские эксперты назвали причину ранней седины – нехватка витамина В12, которую можно предотвратить с помощью регулярного употребления мяса, рыбы, яиц и молока. Кроме того, седина может появиться из-за заболевания щитовидной железы. Также от состояния щитовидной железы зависит выработка меланина, который окрашивает волосы.

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