Депздрав Ивановской области заявил об отсутствии мест в моргах для хранения тел

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Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин сообщил во время брифинга, что морги региона не справляются с хранением тел умерших пациентов с COVID-19.

Уточняется, что в Ивановской области по состоянию на 16 ноября умерло 203 человека с подтвержденным коронавирусом. За выходные было зафиксировано шесть скончавшихся. По словам Фокина, существенно возросла нагрузка на патологоанатомическую службу.

"Морги не справляются с хранением тел до выдачи родственникам, поэтому сейчас мы ищем дополнительные холодильные камеры", – отметил он.

Фокин также сообщил о случаях, когда сами родственники не спешат забирать тела, опасаясь заразиться от них.

Кроме того, директор департамента здравоохранения считает, что в ближайшее время не стоит ожидать снижения заболеваемости в регионе. Пациентам с COVID-19 понадобится не менее 3 тысяч коек.

"Для этого придется перепрофилировать другие медицинские учреждения. Это может негативно сказаться на оказании медицинской помощи", – пояснил он.

Уточняется, что 30 дополнительных коек с кислородом уже развертывают в городской больнице № 3 Иванова. Еще 60 появятся в клинике восстановительного лечения.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России выросло число пациентов с коронавирусной инфекцией. Он также отметил, что в стране занято около 5,3 тысячи реанимационных коек. По словам министра, резервный фонд загружен менее чем на четверть.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом в 25 регионах страны. При этом, по ее словам, в двух субъектах началось замедление, а в трех – снижение показателей.

За последние сутки в России выявили 22 778 случаев COVID-19. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 640 случаях (24,8%).