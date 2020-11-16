Названы сроки самоизоляции для контактировавших с больными COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Граждане, которые контактировали с больными коронавирусом, смогут выходить из самоизоляции через 14 дней без теста на COVID-19. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой появилось на сайте правовой информации.

"Если за период наблюдения у контактировавших не проявились симптомы заболевания, то через 14 дней после контакта с больным COVID-19 они могут быть допущены к работе и учебе. Для этого не требуется проведение теста на коронавирус", – уточняется в документе.

В постановлении главного государственного санитарного врача РФ также говорится, что выздоровевших после коронавируса будут выписывать после одного отрицательного теста, а не двух, как было ранее. В случае получения положительного результата следующее лабораторное исследование проводится не ранее чем через три календарных дня.

Также сообщалось о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом в 25 регионах страны. При этом в двух субъектах началось замедление, а в трех – снижение показателей.