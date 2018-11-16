Синоптики пообещали москвичам небольшое потепление в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Высокое атмосферное давление на предстоящих выходных приведет к небольшому потеплению в столице. В этом уверен научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает Агентство "Москва".

По словам специалиста, давление в субботу и воскресенье понизится, однако все равно продолжит влиять на погоду.

"Заметно потеплеет, но радости от этого не будет, потому что температура будет днем около нулевой отметки – от нуля до плюс 2", – сказал Вильфанд. Он добавил, что в ночь на 17 ноября похолодает до минус 5 градусов, а в ночь на 18-е число ожидается от минус 2 до нуля.

Синоптик предупредил, что в субботу начнутся небольшие осадки, которые будут то подтаивать, то подмерзать. Это создаст "некомфортную" ситуацию на дорогах.

Ранее Вильфанд сообщил, что минувшей ночью в московском регионе зафиксировали 15-градусные морозы. Низкие показатели обусловлены высоким давлением, при котором формируется безоблачная погода. Синоптик подчеркнул, что ночь с четверга на пятницу оказалась самой холодной с начала осени.



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