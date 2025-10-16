До 7 градусов и небольшой дождь ожидаются в столице 16 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в четверг, 16 октября, составит 5–7 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная погода, местами небольшой дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 2 до 7 градусов, в некоторых районах также возможен дождь.

Вместе с тем на территории области будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве наступил период глубокой осени, который может продлиться до 28 октября. По его словам, синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена ложбиной североатлантического циклона.

Также синоптик отметил, что до конца недели, 17, 18 и 19 октября, дожди в регионе будут постепенно усиливаться.