Дождь и до 9 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь ожидается в Москве в пятницу, 16 октября.
Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона, сообщает портал "Метеоновости".
Максимальная температура в столице поднимется до 7-9 градусов тепла, по области – до 5-10 градусов.
Будет дуть северный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
Относительная влажность воздуха около 70 процентов. Как отмечают синоптики, такая погода характерна для октября.
Ранее москвичей предупредили о ночных заморозках в выходные. По прогнозам синоптиков, температура воздуха снизится на 4–5 градусов относительно нормы.
"Атмосфера": москвичей предупредили о сильном ветре