Дождь и до 9 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь ожидается в Москве в пятницу, 16 октября.

Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона, сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура в столице поднимется до 7-9 градусов тепла, по области – до 5-10 градусов.

Будет дуть северный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха около 70 процентов. Как отмечают синоптики, такая погода характерна для октября.

Ранее москвичей предупредили о ночных заморозках в выходные. По прогнозам синоптиков, температура воздуха снизится на 4–5 градусов относительно нормы.