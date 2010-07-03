Врачи рассказали о влиянии анестезии на организм человека

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Во Всемирный день анестезии, который отмечается 16 октября, врачи рассказали о том, как анестезия на самом деле влияет на здоровье человека. Об этом сообщает портал News.ru.
Анестезия – это процесс подавления болевой чувствительности у пациента при помощи специальных препаратов. Она бывает нескольких видов, наиболее распространенный из которых – общий наркоз. Обычно его используют во время абортов или стоматологических манипуляций.
К негативным последствиям общего наркоза специалисты относят астенический синдром с изменением работы центральной нервной системы. Это состояние длится достаточно продолжительное время и выражается повышенной утомляемостью и общей слабостью. При этом врачи подчеркивают, что подобный синдром развивается вследствие наличия у человека тяжелого заболевания, а не из-за общего наркоза.
Современная анестезия представляет минимальную угрозу для здоровья пациента. Смерть из-за нее возможна лишь в очень редких случаях – одна операция на сотни тысяч. Главными причинами трагического исхода является анафилактический шок или аллергические реакции на определенный медицинский препарат.
Чаще всего осложнения возникают при эпидуральной анестезии. Негативные последствия проявляются у одного пациента из 50 тысяч. Подобный вид анестезии обычно используют при родах и травмах позвоночника.
Ранее члены комитета Госдумы по охране здоровья предложили разрешить врачам скорой помощи оказывать экстренное лечение без согласия пациента. Согласно инициативе, фельдшеров скорой нужно назначить старшими при оказании экстренной помощи.
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