Фестиваль для людей старшего поколения пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/
В Культурном центре ЗИЛ состоится городской фестиваль для людей старшего поколения "Young Old: новые старшие". Мероприятие пройдет 3 и 4 ноября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Фестиваль позволяет людям разных поколений избавиться от различных стереотипов. В рамках программы пройдут дискуссии, лекции, мастер классы. На встречах обсудят свободу выбора, этапы карьеры и возможности после 50 лет, а также поговорят о здоровье, моде, современных технологиях и культуре.
Дискуссировать с горожанами будут художница и куратор Екатерина Бочавар, дизайнер и телеведущий Алексей Бегак, скейтбордист Ашот Шабоян, политолог Екатерина Шульман, создатель модельного агентства Oldushka Игорь Гавар и другие спикеры.
Помимо этого, участникам фестиваля предоставится возможность попробовать себя в роли видеоблогера, предпринимателя, ментора, волонтера, арт-критика, программиста или дизайнера. В программу мероприятия также вошли различные выступления музыкантов, диджеев. Отдельное внимание будет уделено маркету уличной еды и стильных товаров, где люди старше 50 лет представят свои произведения.
"В своей работе мы уникальным образом сочетаем сохранение традиций c использованием актуальных практик в современном искусстве и социокультурной сфере, поэтому концепция этого события нам близка и наша площадка для него очень хорошо подходит", – рассказал директор Культурного центра ЗИЛ Павел Хлопин.
Мероприятие бесплатное и не требует дополнительных взносов, однако требуется предварительная регистрация на официальном сайте фестиваля. Сделать это можно до 2 ноября включительно.
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