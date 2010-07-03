Половина россиян старше 55 лет пользуются интернетом – Росстат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Половина жителей России старше 55 лет пользуются интернетом, и треть из них являются активными пользователями. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
"Половина людей старшего поколения используют интернет, а треть из них являются активными пользователями. Они общаются в социальных сетях (57%), ищут информацию, связанную со здоровьем (49%), используют мессенджеры (46%), анализируют данные о товарах и услугах (45%)", – говорится в сообщении службы.
Росстат отметил, что самые распространенные компьютерные навыки, которыми овладели представители старшего поколения, связаны с работой с текстовым редактором и электронной почтой. Только 10% из них пользуются интернетом для заказа товаров и услуг. Популярными являются услуги, связанные с финансовыми операциями, операциями с ценными бумагами, покупкой одежды и обуви, предметов домашнего обихода.
Служба добавила, что 73% опрошенных оплачивают свои покупки с помощью банковских карт.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.