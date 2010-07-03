Половина россиян старше 55 лет пользуются интернетом – Росстат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Половина жителей России старше 55 лет пользуются интернетом, и треть из них являются активными пользователями. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

"Половина людей старшего поколения используют интернет, а треть из них являются активными пользователями. Они общаются в социальных сетях (57%), ищут информацию, связанную со здоровьем (49%), используют мессенджеры (46%), анализируют данные о товарах и услугах (45%)", – говорится в сообщении службы.

Росстат отметил, что самые распространенные компьютерные навыки, которыми овладели представители старшего поколения, связаны с работой с текстовым редактором и электронной почтой. Только 10% из них пользуются интернетом для заказа товаров и услуг. Популярными являются услуги, связанные с финансовыми операциями, операциями с ценными бумагами, покупкой одежды и обуви, предметов домашнего обихода.

Служба добавила, что 73% опрошенных оплачивают свои покупки с помощью банковских карт.