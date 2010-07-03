Пушкинский музей подготовил цикл авторских лекций для старшего поколения

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ГМИИ имени Пушкина 15 октября запустит цикл авторских лекций для старшего поколения, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе музея.

Цикл лекций Ирины Антоновой запущен в 2014 году. На фестивале "Интермузей-2016" он получил специальную награду "За лучшую авторскую программу по работе с посетителями". Тема цикла на сезон 2019-2020 годов – "От мифа к реальности. Живописцы XIX века".

До 19:00 12 октября абонементы на лекции можно приобрести в кассах музея, затем оставшиеся билеты продадут на сайте музея. Разовые билеты будут продаваться перед началом каждой лекции. Чтобы приобрести билет нужно предъявить пенсионное удостоверение или документ с указанием даты рождения.

Ранее в Пушкинском музее открылась выставка "Восточный джаз / East West Jazz" Экспозиция состоит из уникальных среднеазиатских халатов и тканей XIX века, а также послевоенной абстрактной живописи западных художников XX века.