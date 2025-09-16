Минтруд и Соцфонд могут изменить расчет больничных и декретных выплат

Фото: depositphotos/alephcomo

Минтруд и Соцфонд России могут изменить расчет больничных листов и пособий по беременности для граждан, которые трудятся на нескольких работодателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу департамента развития соцстрахования Минтруда Людмилу Чикмачеву.

Она уточнила, что в настоящее время пособия выплачивает Соцфонд. По ее мнению, логично было бы сделать выплаты едиными. Она подчеркнула, что таким образом можно было бы устранить несправедливость в отношении молодых матерей, которые трудятся на нескольких работах, но получают пособие по уходу за ребенком с учетом только одной из зарплат.

"Рассматриваем несколько вариантов, как нам это исчислять. Делать расчет, допустим, по каждому работнику. <...> Пособие одно, но две предельные базы, весь заработок учитываем – и человек, таким образом, не теряет при расчете пособие", – пояснила Чикмачева.

Ранее в Соцфонде рассказали, что лист нетрудоспособности, открытый по основному месту работы, не будет оплачиваться, если человек продолжает трудиться в другом месте и получать доход. Назначенное врачом освобождение от работы распространяется на все места трудоустройства заболевшего.

Такие правила объясняются тем, что в противном случае граждане получили бы дополнительный финансовый стимул злоупотреблять возможностью ухода на больничный.