Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 17:20

Общество
Главная / Новости /

Минтруд и Соцфонд могут изменить расчет больничных и декретных выплат

В России могут изменить расчет больничных и пособий по беременности

Фото: depositphotos/alephcomo

Минтруд и Соцфонд России могут изменить расчет больничных листов и пособий по беременности для граждан, которые трудятся на нескольких работодателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу департамента развития соцстрахования Минтруда Людмилу Чикмачеву.

Она уточнила, что в настоящее время пособия выплачивает Соцфонд. По ее мнению, логично было бы сделать выплаты едиными. Она подчеркнула, что таким образом можно было бы устранить несправедливость в отношении молодых матерей, которые трудятся на нескольких работах, но получают пособие по уходу за ребенком с учетом только одной из зарплат.

"Рассматриваем несколько вариантов, как нам это исчислять. Делать расчет, допустим, по каждому работнику. <...> Пособие одно, но две предельные базы, весь заработок учитываем – и человек, таким образом, не теряет при расчете пособие", – пояснила Чикмачева.

Ранее в Соцфонде рассказали, что лист нетрудоспособности, открытый по основному месту работы, не будет оплачиваться, если человек продолжает трудиться в другом месте и получать доход. Назначенное врачом освобождение от работы распространяется на все места трудоустройства заболевшего.

Такие правила объясняются тем, что в противном случае граждане получили бы дополнительный финансовый стимул злоупотреблять возможностью ухода на больничный.

Эксперт рассказала о штрафах для компаний за работу сотрудника на больничном

Читайте также


общество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика