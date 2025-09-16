Риелтор Перескокова: в РФ вырос спрос на коммуналки из-за цен на отдельные квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россияне стали чаще обращать внимание на коммунальные квартиры. С конца 2022 года интерес к коммуналкам в Москве и Санкт-Петербурге вырос на 15–25%. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

По ее словам, основными причинами такой тенденции стали рост цен на отдельные квартиры, высокие ставки по ипотеке и увеличение числа мигрантов и арендаторов.

Коммуналки стали чаще рассматриваться как инвестиции. Покупатели сдают комнаты по отдельности или занимаются "флиппингом" – объединяют помещения, делают ремонт и перепродают дороже. Однако риелтор предупреждает о возможных сложностях при согласовании перепланировки с соседями.

Еще одна причина роста интереса – падение среднего чека. Вместо однокомнатных квартир покупатели все чаще выбирают комнаты в коммуналках.

Наибольшей популярностью пользуются квартиры в центральных районах городов – внутри ТТК в Москве и в исторических районах Петербурга.

