Роспотребнадзор заявил о низкой заболеваемости COVID‑19 в России

Фото: depositphotos/alexraths

В России наблюдается рост заболеваемости COVID‑19, однако она по-прежнему остается на низком уровне. На 37-й неделе в стране зарегистрировано более 15 тысяч случаев заражения. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом в России продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По сравнению с прошлой неделей рост составил 63,8%, а среди школьников он увеличился в 2 раза.

"Такая динамика характерна для текущего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов. В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа уже привиты свыше 10 миллионов граждан", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве призвали россиян учитывать сезонный рост респираторных инфекций и соблюдать меры профилактики, а также по возможности избегать мест скопления людей и ограничить контакты при признаках недомогания.

В Москве стартовала кампания по вакцинации от гриппа. В городе созданы все условия для того, чтобы москвичи смогли сделать прививку в удобное для них время. Пункты вакцинации развернуты возле станций метро, МЦК и МЦД, а также обустроены в городских поликлиниках и их филиалах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России существуют риски возникновения новых инфекций, в том числе из-за развития синтетической биологии. В ведомстве пересмотрели подходы до 2030 года из-за развития технологий и изменений в мире.