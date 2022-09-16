В ГД внесен проект об отмене НДФЛ для семей с детьми при продаже земельного участка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и член комитета по энергетике Григорий Шилкин внесли в нижнюю палату парламента законопроект об отмене НДФЛ при продаже земельного участка для семей с двумя и более детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы по безопасности.

Уточняется, что вырученные деньги от продажи земельного участка должны быть в том же году потрачены на покупку другого жилья и не использоваться в предпринимательской деятельности.

В настоящее время такая норма действует только в случае продажи квартиры или дома, на участок с домом и разные хозяйственные постройки такая льгота не распространяется. А зачастую, часть денег от продажи идет именно на погашение земельного налога и других налогов с продажи.

Ранее в России предложили освободить от НДФЛ работающих пенсионеров с детьми на иждивении. Соответствующее обращение было направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В письме напоминается о ситуациях, когда пенсионеры вынуждены брать на себя родительскую роль: у кого-то ребенок появился незадолго до выхода на пенсию, кто-то стал опекуном в результате чрезвычайных обстоятельств.

