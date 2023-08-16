Умер генерал ФСО Лопырев, отбывавший тюремный срок за взятки

Фото: РИА Новости

Экс-руководитель Службы охраны на Кавказе ФСО РФ генерал-лейтенант Геннадий Лопырев, отбывавший наказание в колонии в Рязанской области, скончался, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области Виктора Боборыкина.

По его словам, Лопырев умер в больнице. По словам Боборыкина, причиной смерти генерала послужила болезнь – ему стало плохо.

В 2017 году Знаменский гарнизонный военный суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 150 миллионов рублей, но сохранил осужденному звание генерал-лейтенанта.

Лопырев был признан виновным по двум эпизодам получения взятки. Общая сумма незаконного дохода составила семь миллионов рублей. Кроме того, генерала обвиняли в незаконном приобретении и обороте оружия.

Позднее Третий Окружной военный суд смягчил приговор, оправдав офицера в незаконном обороте оружия. Наказание тогда снизили до 9 лет и 8 месяцев лишения свободы, а штраф – со 150 до 130 миллионов рублей.