В Щелкове дом на 320 квартир планируют достроить в начале 2022 года

16 августа, 23:01
Фото: Главное управление государственного строительного надзора Московской области
В Щелкове приступили к строительству жилого дома в составе ЖК "Финский", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главгосстройнадзора Московской области.
"Строительство нового жилого дома стартовало на улице Фрунзе в микрорайоне Потапово", – говорится в сообщении.
Площадь 18-этажки составит 21,3 тысячи квадратных метров. На первых этажах разместятся помещения общественного назначения. 28 сентября 2020 года уже начнется плановая проверка на объектах. Завершить строительство застройщик планирует в первом квартале 2022 года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки микрорайона Крюково. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
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