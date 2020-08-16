В Щелкове дом на 320 квартир планируют достроить в начале 2022 года

Фото: Главное управление государственного строительного надзора Московской области

В Щелкове приступили к строительству жилого дома в составе ЖК "Финский", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главгосстройнадзора Московской области.

"Строительство нового жилого дома стартовало на улице Фрунзе в микрорайоне Потапово", – говорится в сообщении.

Площадь 18-этажки составит 21,3 тысячи квадратных метров. На первых этажах разместятся помещения общественного назначения. 28 сентября 2020 года уже начнется плановая проверка на объектах. Завершить строительство застройщик планирует в первом квартале 2022 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки микрорайона Крюково. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.