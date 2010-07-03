Врач рекомендовал масло чайного дерева для профилактики ОРЗ

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Фото: depositphotos/alexraths
Москвичам посоветовали использовать масла можжевельника, чайного дерева, кедра и хвои для профилактики ОРЗ в многолюдных местах в период холодов. Такие рекомендации дал главный внештатный специалист столичного Депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослым Андрей Тяжельников.
По его словам, масла эвкалипта, чайного дерева, мирры, кедра и хвои снижают риск простуды, ведь в их составе есть биологически активные вещества, способные убивать бактерии и грибки, бороться с вирусами. Тяжельников отметил, что эфирные масла можно не только нагревать в аромалампах или добавлять в ванны, но и использовать в качестве защиты на улице в холодное время года. "Для этого можно нанести капельку масла на носовой платок и взять его с собой", – цитирует медика Агентство "Москва".
Специалист Депздрава также напомнил, что масла лаванды, мяты, апельсина, бергамота и розы обладают успокаивающим и расслабляющим эффектом. Врач рекомендовал их жителям мегаполиса в качестве эффективного средства профилактики стресса.
Ранее психологи отметили пользу арт-терапии для лечения депрессии и нарушений сна. Метод арт-терапии универсален, не имеет противопоказаний и может применяться для всех возрастов, пояснила представитель Московской службы психологической помощи населению Ирина Аксенова. По ее словам, такие занятия помогают человеку разобраться в себе, освобождают от стресса и развивают творческие навыки.
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