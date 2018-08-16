Кандидат в мэры Москвы Кумин встретился с представителями МПРОТ

16 августа, 15:27
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин встретился с представителями межрегионального профсоюза работников общественного транспорта.
"Сегодня мы встречаемся с представителями межрегионального профсоюза работников общественного транспорта, который не видят власти. Хотя прямо предписано законом, что власть и руководство предприятия обязаны работать с независимыми профсоюзами", – цитирует Кумина Агентство "Москва".
По словам кандидата, сотрудники профсоюза пытаются помочь работникам отрасли, но сталкиваются с препятствием со стороны руководства организации. Он заявил, что это является нарушением закона.
Кумин также сообщил, что собирается помочь организации и объединить усилия с профсоюзами. Планируется написать обращение в Генпрокуратуру о нарушении Мосгортрансом законодательства. Заявления также поступит в Следственный комитет РФ.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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