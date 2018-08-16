Васильева предложила изменить правила усыновления в России

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В Минпросвещения предлагают сократить число одновременно усыновляемых детей в приемной семье. Ведомство также планирует ужесточить требования к желающим усыновить ребенка. Об этом заявила глава министерства Ольга Васильева.

"Мы ужесточим подбор родителей, ужесточим очень здорово. Ужесточаются требования к кандидатам на высокое звание родителей. И ужесточаются требования к психологическому обследованию людей, которые хотят стать приемными родителями", – сказала она, передает ТАСС.

Необходимость таких изменений Васильева объяснила анализом случаев насилия и убийств детей в приемных семьях. По ее словам, все трагические случаи в приемных семьях в этом году показали, что подбор будущих родителей в большинстве случаев проходил довольно небрежно.

Министр также подчеркнула, что семья не должна быть "как детский сад или семейный детский дом", поэтому необходимо законодательно закрепить сокращение числа одновременно усыновляемых или передаваемых под опеку детей. Сейчас в России действует норма до восьми детей (максимальное количество приемных и родных детей в одной семье).

В январе 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, упрощающее порядок подачи заявлений и документов для усыновления, опекунства и попечительства над детьми-сиротами. Теперь гражданам не надо самостоятельно собирать ряд документов для органов опеки и попечительства.

В частности, из перечня исключены: выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или другой документ, подтверждающие право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, копия финансового лицевого счета с места жительства, справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие судимости или факта уголовного преследования. Также не понадобится самим предоставлять копию пенсионного удостоверения и справку из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

Орган опеки и попечительства должен запрашивать все вышеназванные документы напрямую у уполномоченных органов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

В начале августа 2018 года в России открылась "горячая линия" для будущих усыновителей. Проект запустила Общественная палата, которая также планирует провести мониторинг работы органов опеки и попечительства. Линия будет работать до 20 августа по номеру 8-800-737-77-66.